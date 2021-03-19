Музей Тюссо в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за того, что её били
- Reuters
Об этом сообщает Fox 8.
Клэй Стюарт, менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей Луи Тюссо в техасском Сан-Антонио, сообщил, что активно портить фигуру начали летом 2020 года — в разгар президентской гонки. Её переместили в лобби, где за ней могли следить кассиры, но это не остановило некоторых посетителей.
Он отметил, что в настоящее время фигура находится в хранилище и её, скорее всего, не вернут в экспозицию, пока музей не получит восковую фигуру нового президента США Джо Байдена.
Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном участии в выборах президента США.