Музей Тюссо в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за того, что её били

Музей восковых фигур правнука мадам Тюссо Луи в Техасе убрал из экспозиции фигуру бывшего президента США Дональда Трампа, так как посетители её постоянно били.

Об этом сообщает Fox 8.

Клэй Стюарт, менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей Луи Тюссо в техасском Сан-Антонио, сообщил, что активно портить фигуру начали летом 2020 года — в разгар президентской гонки. Её переместили в лобби, где за ней могли следить кассиры, но это не остановило некоторых посетителей.

Он отметил, что в настоящее время фигура находится в хранилище и её, скорее всего, не вернут в экспозицию, пока музей не получит восковую фигуру нового президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном участии в выборах президента США.