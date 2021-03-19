Байден провёл встречу с постпредами при Совбезе ООН
- Reuters
«Президент снова подчеркнул важность работы с международными партнёрами и через многосторонние институты, направленной на преодоление пандемии, улучшение мировой безопасности в сфере здравоохранения», — говорится в тексте.
Кроме того, Байден призвал СБ ООН к действию по ряду региональных кризисов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.
В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с постпредами России и Китая Василием Небензей и Чжаном Цзюнем.