Байден провёл встречу с постпредами при Совбезе ООН

Президент США Джо Байден провёл встречу в виртуальном формате с постоянными представителями стран — членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент снова подчеркнул важность работы с международными партнёрами и через многосторонние институты, направленной на преодоление пандемии, улучшение мировой безопасности в сфере здравоохранения», — говорится в тексте.

Кроме того, Байден призвал СБ ООН к действию по ряду региональных кризисов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.

В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с постпредами России и Китая Василием Небензей и Чжаном Цзюнем.