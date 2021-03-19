Байден провёл встречу с постпредами при Совбезе ООН

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Президент США Джо Байден провёл встречу в виртуальном формате с постоянными представителями стран — членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден провёл встречу с постпредами при Совбезе ООН
  • Reuters

«Президент снова подчеркнул важность работы с международными партнёрами и через многосторонние институты, направленной на преодоление пандемии, улучшение мировой безопасности в сфере здравоохранения», — говорится в тексте.

Кроме того, Байден призвал СБ ООН к действию по ряду региональных кризисов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.

В феврале постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с постпредами России и Китая Василием Небензей и Чжаном Цзюнем.

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