Боррель призвал ЕС выполнять пять принципов в отношениях с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что странам Евросоюза в отношениях с Россией нужно придерживаться реализации пяти общеевропейских принципов.

«Одно очевидно: только европейское единство и полное выполнение пяти принципов являются ключевыми для определения наших будущих отношений с Россией», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, в 2016 году ЕС принял пять принципов для взаимодействия с Россией, которые предусматривают исполнение минских договорённостей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнёрами ЕС, обеспечение энергетической безопасности ЕС, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам и поддержку гражданского общества в России и связей между народами России и стран ЕС.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой.