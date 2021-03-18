Глава МИД Германии не стал комментировать высказывания Байдена о Путине

Глава МИД Германии Хайко Маас не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

«Комментировать высказывания американского президента не входит в круг моих задач», — приводит ТАСС слова Мааса.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

«Кто обзывается — сам так и называется», — сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Президент России также пожелал американскому лидеру здоровья.