Глава МИД Германии не стал комментировать высказывания Байдена о Путине
- Reuters
«Комментировать высказывания американского президента не входит в круг моих задач», — приводит ТАСС слова Мааса.
Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».
«Кто обзывается — сам так и называется», — сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Президент России также пожелал американскому лидеру здоровья.