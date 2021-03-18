В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Мексики задержали партию поддельной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении фонда.

«РФПИ выражает благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооружённым силам страны за задержание поддельной партии вакцины», — заявили в фонде.

В РФПИ подчеркнули, что анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, которое не имеет ничего общего с оригинальной вакциной. Отличается даже дизайн контейнеров и этикеток.

«Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», — рассказали в РФПИ.

В фонде добавили, что все произведённые партии «Спутника V» проходят самый строгий контроль, а каждая ампула имеет уникальный QR-код, который позволяет отследить её происхождение.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину «Спутник V».