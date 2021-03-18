В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»
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«РФПИ выражает благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооружённым силам страны за задержание поддельной партии вакцины», — заявили в фонде.
В РФПИ подчеркнули, что анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, которое не имеет ничего общего с оригинальной вакциной. Отличается даже дизайн контейнеров и этикеток.
«Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», — рассказали в РФПИ.
В фонде добавили, что все произведённые партии «Спутника V» проходят самый строгий контроль, а каждая ампула имеет уникальный QR-код, который позволяет отследить её происхождение.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину «Спутник V».