Террористы совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 33 обстрела), из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — 12 обстрелов, в провинции Алеппо — 3 обстрела, в провинции Хама — 6 обстрелов», — цитирует РИА Новости Карпова.

Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) назвали число вернувшихся в Сирию беженцев с июля 2018 года.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.