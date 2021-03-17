Израиль может открыть авиасообщение с Россией «через несколько недель»

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Израиль через несколько недель может возобновить авиасообщение с Россией, заявил министр иностранных дел страны Габи Ашкенази.
Израиль может открыть авиасообщение с Россией «через несколько недель»
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», — отметил министр.

Как стало известно ранее, Израиль с 16 марта восстанавливает воздушное сообщение по всем направлениям. Аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более 3 тыс. человек в день.

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