Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами
- РИА Новости
«С завтрашнего дня (16 марта) отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля. Полёты в Израиль теперь можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3 тыс. человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту», — сообщает пресс-служба МИД Израиля.
Отмечается, что Министерство здравоохранения страны вправе отменить любой рейс, представляющий потенциальную угрозу здоровью населения.
Международный аэропорт имени Бен Гуриона приостановил свою работу в конце января с целью предотвращения попадания мутаций коронавируса в страну.