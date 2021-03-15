Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами

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Израиль с 16 марта восстановит воздушное сообщение по всем направлениям, сообщает РИА Новости. При этом аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более 3 тыс. человек в день.
Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами
  • РИА Новости

«С завтрашнего дня (16 марта) отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля. Полёты в Израиль теперь можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3 тыс. человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту», — сообщает пресс-служба МИД Израиля.

Отмечается, что Министерство здравоохранения страны вправе отменить любой рейс, представляющий потенциальную угрозу здоровью населения.

Международный аэропорт имени Бен Гуриона приостановил свою работу в конце января с целью предотвращения попадания мутаций коронавируса в страну.

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