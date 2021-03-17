В Европалате признали присутствие ошибок в отношениях с Россией

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил, что страны Европы допускали ошибки в отношениях с Россией.

Об этом он написал в статье в австрийском издании Kurier.

К таким ошибкам Ляйтль отнёс санкции ЕС против России, которые, как он отметил, нанесли огромный урон отношениям сторон.



По его словам, хотя отношения с Москвой достигли низшей точки, в настоящее время имеется шанс на перезагрузку.

Он отметил, что нужно наводить мосты с Россией, а не возводить преграды.

Ляйтль добавил, что Брюссель мог бы ослабить санкции и наладить взаимодействие с Москвой в сферах экономики, науки и культуры.

Ранее европарламентарий от Бельгии Филип Де Ман (группа «Идентичность и демократия») поднял вопрос об ущербе, понесённом странами ЕС из-за санкций, введённых Брюсселем в отношении Москвы. RT ознакомился с запросом депутата, направленным в адрес Совета Европейского союза.