Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы политического регулирования

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад обсудили в ходе телефонного разговора вопросы по продвижению политического регулирования в республике.
Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы политического регулирования
  • © МИД России
  • Flickr

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Министры обсудили складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг неё с акцентом на содействие продвижению комплексного политического урегулирования через общенациональный диалог без вмешательства извне», — отмечается в сообщении.

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки шестого заседания редакционной комиссии межсирийского конституционного комитета в Женеве.

Ранее спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал создать новый международный формат по урегулированию в этой стране, в том числе при участии США, Евросоюза и арабских государств.

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