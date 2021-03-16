Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы политического регулирования
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Об этом говорится на сайте МИД России.
«Министры обсудили складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг неё с акцентом на содействие продвижению комплексного политического урегулирования через общенациональный диалог без вмешательства извне», — отмечается в сообщении.
Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки шестого заседания редакционной комиссии межсирийского конституционного комитета в Женеве.
Ранее спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал создать новый международный формат по урегулированию в этой стране, в том числе при участии США, Евросоюза и арабских государств.