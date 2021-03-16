Захарова осудила политические гонения на российских журналистов в Польше

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали новую волну политических гонений на российских журналистов в Польше под предлогом «угрозы национальной безопасности».

Как сообщили в ведомстве, по запросу главы Службы военной контрразведки Польши спецкорреспонденту ВГТРК Евгению Решетнёву запретили въезд в страну на пять лет, а также во все государства Шенгенского соглашения сроком на три года. Такой же запрет продлили журналисту Sputnik Леониду Свиридову

«В отношении Решетнёва осуществлён дезинформационный вброс о том, что он якобы занимается «деятельностью, выходящей за рамки работы журналиста». В последний раз в Польше корреспондент побывал в январе 2020 года для подготовки сюжета о лагере смерти Освенцим», — говорится в заявлении министерства.

Там отметили, что против Свиридова организовали кампанию: в конце 2014 года польский МИД отозвал у него журналистскую аккредитацию, а позже, «несмотря на отсутствие законных оснований, его лишили постоянного вида на жительство в Евросоюзе».

«В Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва рассматривает такое решение как очередной пример нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза «для сведения счетов с неугодными гражданами России», добавила она.

Ранее Мария Захарова прокомментировала решение латвийских властей запретить российскому журналисту Владимиру Соловьёву въезд в страну.