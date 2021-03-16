В Совфеде оценили планы Британии поддерживать страны Восточной Европы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT намерение Великобритании продолжить поддерживать страны Восточной Европы, в том числе Украину, в их противостоянии «российским угрозам».

«На самом деле, самая большая угроза всегда исходила от Великобритании и от США. Вообще, если говорить о каком-то мирном сосуществовании, то не надо выдвигать никаких условий. Великобритания считает, что она может вмешиваться, она может вырабатывать стратегии и в чём-то Россию обвинять», — отметил сенатор.

Он добавил, что если вникать в ситуацию в сфере международных отношений, то «Россия должна быть примером для Великобритании».

«Им нужен враг, они без врага существовать не могут. Сейчас они ищут врагов в лице России. Они никак не могут отказаться от назидательного тона, от нравоучений... Им надо больше думать о себе, о своей стране, о своей политике внутри страны», — заключил Цеков.

Как сообщалось ранее, в обновлённой британской оборонной и внешнеполитической стратегии утверждается, что Великобритания продолжит поддерживать страны Восточной Европы, в том числе Украину, в их противостоянии «российским угрозам».