В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии

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У России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие там продолжается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
  • РИА Новости

Песков отметил, что российские военные тесно взаимодействуют с турецкими коллегами в Сирии на основе тех договорённостей, которые были достигнуты между президентами двух стран.

«Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остаётся весьма непростой, там продолжают оставаться террористические элементы, что мешает нормализовать ситуацию, но тем не менее взаимодействие продолжается. Есть и разногласия по Сирии», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее в МИД России оценили отношения с Турцией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «16 марта исполняется 100 лет со дня подписания Договора о дружбе и братстве между правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и правительством Великого национального собрания Турции».

Она отметила, что сотрудничество двух стран «имеет глубоко осознанный характер, опирается на принцип добрососедства, взаимное уважение и учёт интересов, нацеленность на совместную продуктивную работу ради благополучия и процветания народов России и Турции во имя мира, безопасности и стабильности в регионе и на европейском континенте в целом».

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