В МИД России оценили отношения с Турцией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «16 марта исполняется 100 лет со дня подписания Договора о дружбе и братстве между правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и правительством Великого национального собрания Турции».
В МИД России оценили отношения с Турцией
  • РИА Новости

Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем эту значимую дату вкупе с отмечавшимся в 2020 году вековым юбилеем двусторонних дипломатических связей как историческое свидетельство обоюдного понимания значимости российско-турецкого партнёрства», — заявила Захарова.

Она отметила, что сотрудничество двух стран «имеет глубоко осознанный характер, опирается на принцип добрососедства, взаимное уважение и учёт интересов, нацеленность на совместную продуктивную работу ради благополучия и процветания народов России и Турции во имя мира, безопасности и стабильности в регионе и на европейском континенте в целом».

«Подтверждаем готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов», — сообщила представитель МИД.

Она подчеркнула, что «следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие 100 лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой».

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в аэропорту столицы Катара — Дохи.

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