Главы МИД России и Турции встретились для переговоров в аэропорту Катара

Короткая ссылка
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в аэропорту столицы Катара — Дохи.
Главы МИД России и Турции встретились для переговоров в аэропорту Катара
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как сообщает РИА Новости, российский министр прибыл в Доху из Эр-Рияда, а турецкий — из Бишкека.

«Где мой сувенир из Киргизии?» — пошутил Лавров, приветствуя Чавушоглу.

Лавров также спросил у Чавушоглу, смотрел ли тот трансляцию запуска строительства нового блока АЭС «Аккую».

«Чуть-чуть. Я уже должен был улетать из Бишкека, поэтому застал только кусочек», — ответил турецкий министр.

После этого стороны продолжили переговоры в закрытом для прессы режиме.

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласились, что в ближайшее время необходимо провести личную встречу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить