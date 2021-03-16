Швеция приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Короткая ссылка
Управление здравоохранения Швеции приняло решение приостановить вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
Швеция приостанавливает использование вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Вакцинация AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA», — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что вакцинацию важно приостановить, несмотря на то что препарат хорошо известен.

Также в управлении сообщают, что необходимо выяснить, являются ли побочные эффекты в виде образования тромбов следствием применения вакцины.

Ранее стало известно, что консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин во вторник, 16 марта, рассмотрит вопросы, связанные с вакциной AstraZeneca, применение которой приостановили в нескольких европейских странах после сообщений об образовании тромбов у привившихся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить