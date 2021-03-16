Швеция приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Управление здравоохранения Швеции приняло решение приостановить вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

«Вакцинация AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA», — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что вакцинацию важно приостановить, несмотря на то что препарат хорошо известен.

Также в управлении сообщают, что необходимо выяснить, являются ли побочные эффекты в виде образования тромбов следствием применения вакцины.

Ранее стало известно, что консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин во вторник, 16 марта, рассмотрит вопросы, связанные с вакциной AstraZeneca, применение которой приостановили в нескольких европейских странах после сообщений об образовании тромбов у привившихся.