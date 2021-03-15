Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в условиях коронавирусных ограничений, включая график контактов на различных уровнях по основным направлениям сотрудничества и расширение договорно-правовой базы сотрудничества. Российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу достижения урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН», — говорится в сообщении.
Ранее Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.