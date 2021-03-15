Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым.

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму», — написал Рабинович в Facebook.

Как отметил политик, Китай «вдруг передумал» и направил в Крым комиссию «для налаживания партнёрских отношений».

По его словам, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями».

«Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», — добавил Рабинович.

Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.

Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что предприятие «Мотор Сич» было решено вернуть в государственную собственность.