Депутат Рады заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Короткая ссылка
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым.

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму», — написал Рабинович в Facebook.

Как отметил политик, Китай «вдруг передумал» и направил в Крым комиссию «для налаживания партнёрских отношений».

По его словам, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями».

«Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», — добавил Рабинович.

Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.

Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что предприятие «Мотор Сич» было решено вернуть в государственную собственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить