Постпред России при СЕ предупредил о рисках в случае выхода из организации
«Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы... Выход из организации приведёт к выходу из конвенций — это автоматический процесс», — сказал Солтановский.
По его словам, в случае выхода России из Совета Европы страна перестанет участвовать в Европейской конвенции о правах человека.
«Конвенции, к которым Россия присоединилась как член СЕ, работают в интересах нашей страны и её граждан»», — добавил постпред.
В числе отраслевых соглашений, из которых Россия выйдет в случае ухода из СЕ, Солтановский назвал частичные соглашения по борьбе с коррупцией, сотрудничеству в области спорта и совместному производству кинофильмов.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отмечал, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось крайне мало.