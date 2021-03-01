Толстой: почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось мало

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Почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось крайне мало, считает глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Толстой: почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось мало
  • Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой в перерыве заседания зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы / © Доминик Бутен

Во время выступления на круглом столе в Совете Федерации Толстой отметил, что никакие темы, которые Россия предлагает в качестве объединительных, «там не поддерживаются».

«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, всё так и будет — конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет. У нас нет союзников», — цитирует его ТАСС.

Толстой добавил, что страны, которые Россия «почему-то считает своими союзниками», не поддерживают Москву.

Он также отметил, что при выходе России из Совета Европы имеющиеся с организацией соглашения не перестанут быть частью российской правовой системы.

«Вот эта идея, что мы там находимся ради конвенций… огромную пользу приносит ведомствам. Всем нравится ездить в командировки. Но ради командировок представителей ведомств я, например, не считаю возможным унижение нашей страны подобного рода, которое происходит там во время всех этих дискуссий», — считает Толстой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о позициях России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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