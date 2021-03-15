Российские военные привезли гумпомощь в сирийский Дераа-аль-Баяд

Военнослужащие российского Центра по примирению воюющих сторон (ЦПВС) раздали продовольственные наборы жителям сирийского города Дераа-аль-Баяд. Об это сообщается на сайте Минобороны России.