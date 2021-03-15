Российские военные привезли гумпомощь в сирийский Дераа-аль-Баяд

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Военнослужащие российского Центра по примирению воюющих сторон (ЦПВС) раздали продовольственные наборы жителям сирийского города Дераа-аль-Баяд. Об это сообщается на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населённых пунктах Дераа-аль-Баяд», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, глава администрации Дераа-аль-Баяда Шхади Абазита, принявший участие в разгрузке продовольствия, поблагодарил российских военнослужащих.

Ранее военнослужащие ЦПВС открыли пункт оказания гуманитарной помощи в посёлке Аль Эль-Таманнджи в провинции Алеппо.

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