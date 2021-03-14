Российский ЦПВС открыл пункт помощи под сирийским Алеппо

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Военнослужащие российского Центра по примирению воюющих сторон (ЦПВС) открыли пункт оказания гуманитарной помощи в посёлке Аль Эль-Таманнджи в провинции Алеппо.

«Сегодня проведена очередная гуманитарная акция в населённом пункте Аль Эль-Таманнджи в провинции Алеппо», — цитирует ТАСС представителя ЦПВС Дмитрия Задорина.

По его словам, во время акции местным жителям было выдано более 370 продовольственных наборов.

Посёлок серьёзно пострадал во время боевых действий, многие жители лишлись своих домов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани рассказал о консультациях Москвы, Дохи и Анкары по Сирии.

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