Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Иран, Россию и Китай, а также политический процесс в Ливии. Они также поговорили о мире и стабильности в Восточном Средиземноморье», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.