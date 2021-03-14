У министра труда Франции выявили коронавирус
- Reuters
«Получен положительный результат теста на COVID-19, но я продолжу выполнять свои обязанности удалённо. Несмотря на некоторые симптомы, я чувствую себя хорошо. Берегите себя и своих близких», — написала Борн.
Ранее Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвёртой вакцины от COVID-19, разработанной бельгийской компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.
Во Франции также одобрены вакцина американской компании Moderna, американо-германский препарат Pfizer/BioNTech и разработка британско-шведской AstraZeneca.