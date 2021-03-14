У министра труда Франции выявили коронавирус

Короткая ссылка
Глава Министерства труда Франции Элизабет Борн сообщила на своей странице в Twitter, что результат её теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 оказался положительным.
У министра труда Франции выявили коронавирус
  • Reuters

«Получен положительный результат теста на COVID-19, но я продолжу выполнять свои обязанности удалённо. Несмотря на некоторые симптомы, я чувствую себя хорошо. Берегите себя и своих близких», — написала Борн.

Ранее Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвёртой вакцины от COVID-19, разработанной бельгийской компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.

Во Франции также одобрены вакцина американской компании Moderna, американо-германский препарат Pfizer/BioNTech и разработка британско-шведской AstraZeneca.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить