В Нидерландах полиция применила водомёты для разгона протестующих

Полиция применила водометы для разгона антиправительственной демонстрации в центре нидерландского города Гаага.

Об этом сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Отмечается, что протестующие выступают против ограничительных пер, которые ввело правительство страны из-за коронавируса.

Причиной разгона митинга стало то, что на акцию вышли более 200 человек, что превышает допустимое число участников. Кроме того, как передает вещательная корпорация, митингующие не соблюдали дистанцию.

Ранее греческие полицейские разогнали в афинском районе Неа Смирни участников митинга против введённых правительством жёстких карантинных мер.