Полицейские в Афинах разогнали участников митинга против карантина
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Прото тема».
Отмечается, что сначала полицейские пришли на площадь, чтобы выписать штрафы тем, кто там собирался в нарушение ограничительных мер на массовые собрания, введенные в период карантина.
Управление греческой полиции сообщило, что на группу полицейского спецназа было совершено «неспровоцированное нападение во время инспекции с целью реализации мер по предотвращению и ограничению распространения коронавируса».
По утверждению полиции, на спецназ напала группа из 30 человек, в результате чего два сотрудника полиции получили ранения. Полицейские силы, которые были направлены на площадь, задержали 11 человек из группы нападавших. На них заведено дело о правонарушениях.
Ранее сообщалось, что в Греции за сутки выявили более 1100 новых случаев коронавируса.