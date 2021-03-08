Полицейские в Афинах разогнали участников митинга против карантина

Греческие полицейские разогнали в афинском районе Неа Смирни участников митинга против введённых правительством жестких карантинных мер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Прото тема».

Отмечается, что сначала полицейские пришли на площадь, чтобы выписать штрафы тем, кто там собирался в нарушение ограничительных мер на массовые собрания, введенные в период карантина.

Управление греческой полиции сообщило, что на группу полицейского спецназа было совершено «неспровоцированное нападение во время инспекции с целью реализации мер по предотвращению и ограничению распространения коронавируса».

По утверждению полиции, на спецназ напала группа из 30 человек, в результате чего два сотрудника полиции получили ранения. Полицейские силы, которые были направлены на площадь, задержали 11 человек из группы нападавших. На них заведено дело о правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Греции за сутки выявили более 1100 новых случаев коронавируса.