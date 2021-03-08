Полицейские в Афинах разогнали участников митинга против карантина

Короткая ссылка
Греческие полицейские разогнали в афинском районе Неа Смирни участников митинга против введённых правительством жестких карантинных мер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Прото тема».

Отмечается, что сначала полицейские пришли на площадь, чтобы выписать штрафы тем, кто там собирался в нарушение ограничительных мер на массовые собрания, введенные в период карантина. 

 Управление греческой полиции сообщило, что на группу полицейского спецназа было совершено «неспровоцированное нападение во время инспекции с целью реализации мер по предотвращению и ограничению распространения коронавируса».

По утверждению полиции, на спецназ напала группа из 30 человек, в результате чего два сотрудника полиции получили ранения. Полицейские силы, которые были направлены на площадь, задержали 11 человек из группы нападавших. На них заведено дело о правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Греции за сутки выявили более 1100 новых случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить