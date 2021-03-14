Посол Бахрейна заявил о заинтересованности его страны в производстве у себя «Спутника V»

Посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати заявил, что его страна заинтересована в производстве на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Бахрейн крайне заинтересован в сотрудничестве с Россией в производстве вакцин. Есть принципиальная договорённость и предложения от Бахрейна Российскому фонду прямых инвестиций. Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин, не только от коронавируса», — сказал он.

По его словам, начать можно со «Спутника V», а потом добавить в этот производственный список вакцины от гриппа и других заразных болезней.

Дипломат подчеркнул, что Персидский залив постоянно нуждается в вакцинах и регион открыт для торговли и туризма.

Он добавил, что территория, финансирование и желание для создания лаборатории имеются, но Бахрейну «необходимы российская наука и опыт в этой сфере».

Ранее начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский заявил телеканалу «Звезда», что военные атташе 50 зарубежных посольств, а также члены их семей привились от коронавируса вакциной «Спутник V».