Эксперт оценил публикацию доклада о силе танковых войск России и Британии

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Анастасия Румянцева
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT публикацию доклада комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании, согласно которому британские танки нуждаются в модернизации и уступают российским образцам.
Эксперт оценил публикацию доклада о силе танковых войск России и Британии
  • © РИА Новости / Андрей Станавов

По мнению Подберёзкина, сравнивать два государства и их вооружённые силы надо «очень осторожно».

Он отметил, что Великобритания является островным государством, для которого не характерны сильные сухопутные силы.

«То количество бронетанковой техники, которое есть сейчас в Великобритании (это порядка нескольких бригад), и их качество — надо сказать, неплохое, но отнюдь это не приоритет развития британских вооружений. Оно просто несопоставимо с российским, если посмотреть на территорию, которую должны защищать сухопутные силы России. Я подразумеваю длину её сухопутных границ», — объяснил эксперт.

При этом специалист добавил, что трудно себе представить гипотетическую угрозу сухопутным границам Великобритании от кого бы то ни было в Европе.

«Я сейчас даже не говорю об оборонительном характере российской военной доктрины. Даже теоретически никто Великобритании не угрожает», — заявил собеседник RT.  

Подберёзкин также пояснил, что подобные доклады всегда нацелены на то, чтобы акцентировать внимание на какой-то части вооружённых сил и вооружений, которую хотелось бы усилить.

Ранее, согласно докладу комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании, стало известно, что британские танки нуждаются в модернизации и уступают российским образцам.

В докладе делается вывод, что российские танки, скорее всего, превзошли бы британские в случае гипотетического столкновения.

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