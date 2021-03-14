В Еврокомиссии признали допущенные ЕС ошибки при заказе вакцин

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel Am Sonntag признал, что Евросоюз и государства-члены допустили ряд ошибок при заказе вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки», — сказал он.

В то же время замглавы ЕК призвал давать окончательную оценку стратегии ЕС по итогам пандемии.

«Я готов подвести итоги по окончании пандемии. Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не так, а что сделали правильно», — отметил он.

Тиммерманс также заверил, что «вся Европа получит вакцину».

По его мнению, совместный заказ ЕС на вакцины был правильным. В то же время он согласился с требованием граждан доставить вакцину «как можно быстрее».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал проводить поставки вакцин против коронавируса в страны ЕС пропорционально числу жителей в каждой из них.