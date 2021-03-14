Госдеп осудил задержания на форуме в Москве
«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», — написал Блинкен в своём Twitter.
Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021
Он призвал прекартить преследование «независимых голосов».
Ранее РИА Новости со ссылкой на московскую ОНК сообщило о задержании нескольких человек на форуме муниципальных депутатов в столице.
По словам члена ОНК Марины Литвинович, задержаны в том числе Илья Яшин, Юлия Галямина и Евгений Ройзман.