Госдеп осудил задержания на форуме в Москве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задержания в Москве на форуме проекта «Объединённые демократы» прошли на «сомнительных основаниях».

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», — написал Блинкен в своём Twitter.

Он призвал прекартить преследование «независимых голосов».

Ранее РИА Новости со ссылкой на московскую ОНК сообщило о задержании нескольких человек на форуме муниципальных депутатов в столице.

По словам члена ОНК Марины Литвинович, задержаны в том числе Илья Яшин, Юлия Галямина и Евгений Ройзман.

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