В МВД Москвы заявили о доставлении в ОВД около 200 человек

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В территориальные органы внутренних дел Москвы доставлено около 200 человек после того, как в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан пыталась провести мероприятие с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
В МВД Москвы заявили о доставлении в ОВД около 200 человек
  • РИА Новости

Как сообщили в московском управлении МВД, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты.

«Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее РИА Новости ссылкой на московскую ОНК сообщила о задержании нескольких человек на форуме муниципальных депутатов в столице.

По словам члена ОНК Марины Литвинович, задержаны в том числе Илья Яшин и Юлия Галямина и Евгений Ройзман.

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