Аналитик оценил сообщения о дилемме в Белом доме

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что правительство президента США Джо Байдена попало в трудное положение из-за ситуации по санкциям против газопровода «Северный поток — 2».

«Она (дилемма. — RT), безусловно, есть. Другое дело, что «Северный поток — 2» — это не принципиальная проблема для нынешней администрации Байдена», — объяснил Бышок.

По его словам, на данный момент основными проблемами для США являются вливание денег в американскую экономику и борьба с коронавирусом.

«Сейчас основной фокус делается на внутренней политике и на внутренних экономических стимулах... Когда мы говорим про санкции и про то, о чём написано в статье, про двухпартийное давление на администрацию Байдена, оно носит в значительной степени символический характер», — добавил специалист.

По мнению эксперта, санкции США против «Северного потока — 2» и дальше ограничатся конкретными компаниями, которые занимаются этим проектом.

«Но в целом я думаю, что есть компромиссный вариант, который заключается в следующем: администрация будет заявлять, что она нанесла большой урон российским «планам» по политическому давлению на Евросоюз через свои энергетические проекты, но одновременно Германия получит завершённый «Северный поток — 2» и будет иметь возможность закупать газ так, как она посчитает нужным», — объяснил Бышок.

При этом аналитик заявил, что не считает, что президент США Джо Байден находится в трудном положении.

«Я бы не сказал, что Байден совсем находится под каким-то давлением и жить не может. Администрация Трампа находилась под большим давлением, когда он не мог реализовать свои проекты по нормализации отношений с Россией. Вот это была проблема», — заключил собеседник RT.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что правительство президента США попало в трудное положение из-за ситуации по санкциям против газопровода «Северный поток — 2».