Полиция задержала экс-президента Боливии Жанин Аньес

Министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо сообщил об аресте бывшего временного президента страны Жанин Аньес. Ранее прокуратура выдала ордер на её арест по обвинениям в терроризме, измене и заговоре.

«Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции», — написал Кастильо в Twitter.

12 марта прокурор по антикоррупционным делам Боливии Омар Альсидес выдал ордер на арест бывшего временного президента.

В октябре 2020 года на президентских выборах в Боливии победил экс-министр экономики страны и сторонник бывшего боливийского президента Эво Моралеса Луис Арсе.

Как пишет РИА Новости, в конце октября того же года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя её в геноциде. Сама Аньес считает себя невиновной.

Кроме того, парламент призвал начать уголовные дела против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек.