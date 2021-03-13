Полиция задержала экс-президента Боливии Жанин Аньес
- Reuters
«Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции», — написал Кастильо в Twitter.
12 марта прокурор по антикоррупционным делам Боливии Омар Альсидес выдал ордер на арест бывшего временного президента.
В октябре 2020 года на президентских выборах в Боливии победил экс-министр экономики страны и сторонник бывшего боливийского президента Эво Моралеса Луис Арсе.
Как пишет РИА Новости, в конце октября того же года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя её в геноциде. Сама Аньес считает себя невиновной.
Кроме того, парламент призвал начать уголовные дела против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек.