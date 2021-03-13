Полиция задержала экс-президента Боливии Жанин Аньес

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо сообщил об аресте бывшего временного президента страны Жанин Аньес. Ранее прокуратура выдала ордер на её арест по обвинениям в терроризме, измене и заговоре.
Полиция задержала экс-президента Боливии Жанин Аньес
  • Reuters

«Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции», — написал Кастильо в Twitter.

12 марта прокурор по антикоррупционным делам Боливии Омар Альсидес выдал ордер на арест бывшего временного президента.

В октябре 2020 года на президентских выборах в Боливии победил экс-министр экономики страны и сторонник бывшего боливийского президента Эво Моралеса Луис Арсе.

Как пишет РИА Новости, в конце октября того же года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя её в геноциде. Сама Аньес считает себя невиновной.

Кроме того, парламент призвал начать уголовные дела против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить