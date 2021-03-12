В Боливии выдали ордер на арест бывшего временного президента Аньес

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Прокурор по антикоррупционным делам Боливии Омар Альсидес выдал ордер на арест бывшего временного президента страны Жанин Аньес, а также ещё девяти экс-чиновников.
В Боливии выдали ордер на арест бывшего временного президента Аньес
  • Reuters

«Представитель прокуратуры распорядился задержать... по обвинениям в терроризме, измене и заговоре для представления их в распоряжение органов судебного контроля в течение 24 часов и определения их процессуального статуса», — говорится в тексте ордера, который опубликовала в своём Twitter Аньес.

По её словам, такие действия являются «политическим преследованием» и «возвращением к стилям диктатуры».

В октябре 2020 года на президентских выборах в Боливии победил экс-министр экономики Боливии и сторонник бывшего боливийского президента Эво Моралеса Луис Арсе.

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