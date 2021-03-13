При взрыве в Афганистане погибли восемь человек

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По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва, который произошёл в городе Герат на северо-западе Афганистана.

Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей властей.

Ещё 60 человек получили ранения в результате происшествия.

Отмечается, что, по данным канала, заминированный автомобиль взорвался в жилом квартале.

В результате взрыва были повреждены десятки домов.

Ранее семь военнослужащих армии Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Балх.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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