При взрыве в Афганистане погибли восемь человек
Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей властей.
Ещё 60 человек получили ранения в результате происшествия.
Отмечается, что, по данным канала, заминированный автомобиль взорвался в жилом квартале.
В результате взрыва были повреждены десятки домов.
Ранее семь военнослужащих армии Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Балх.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.