Новая рабочая группа ООН по информационной проблематике начнёт работать в июне
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, успешное завершение работы нынешней РГОС «транслирует позитивный сигнал о стремлении международного сообщества совместными усилиями решать наиболее острые глобальные проблемы».
Он отметил, что для запуска новой РГОС в июне создана конструктивная атмосфера.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш полностью доверяет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе установления происхождения коронавируса.