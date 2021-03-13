Новая рабочая группа ООН по информационной проблематике начнёт работать в июне

Начало работы новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН запланировано на июнь 2021 года, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Reuters

Об этом сообщает ТАСС. По его словам, успешное завершение работы нынешней РГОС «транслирует позитивный сигнал о стремлении международного сообщества совместными усилиями решать наиболее острые глобальные проблемы». Он отметил, что для запуска новой РГОС в июне создана конструктивная атмосфера. Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш полностью доверяет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе установления происхождения коронавируса.