Новая рабочая группа ООН по информационной проблематике начнёт работать в июне

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Начало работы новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН запланировано на июнь 2021 года, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Новая рабочая группа ООН по информационной проблематике начнёт работать в июне
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, успешное завершение работы нынешней РГОС «транслирует позитивный сигнал о стремлении международного сообщества совместными усилиями решать наиболее острые глобальные проблемы».

Он отметил, что для запуска новой РГОС в июне создана конструктивная атмосфера.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш полностью доверяет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе установления происхождения коронавируса.

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