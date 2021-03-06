Генсек ООН доверяет ВОЗ в вопросе установления происхождения COVID-19

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш полностью доверяет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе установления происхождения коронавируса.
Генсек ООН доверяет ВОЗ в вопросе установления происхождения COVID-19
  • Reuters

«Генсек ООН полностью поддерживает всю работу, которую проводят доктор Тедрос (генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — RT) и ВОЗ, чтобы выяснить, как началась пандемия», — цитирует ТАСС представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.

Он уточнил, что в ООН, как и при любом расследовании, хотят, чтобы оно было быстрым и эффективным.

По его словам, в организации не хотели бы, чтобы оно было поспешным.

Ранее немецкий физик Роланд Визендангер после «собственного расследования» пришёл к выводу, что коронавирус «появился в лаборатории» в Китае.

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