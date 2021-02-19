Немецкий физик заявил о лабораторном происхождении коронавируса

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Немецкий физик Роланд Визендангер после «собственного расследования» пришёл к выводу, что коронавирус «появился в лаборатории» в Китае. При этом Гамбургский университет отметил, что в исследовании не предоставляются «высоконаучные доказательства».

«Я на 99,9% уверен, что коронавирус появился в лаборатории», — сказал Визендангер ZDF.

В пресс-релизе Гамбургский университет прокомментировал работу учёного, отметив, что она стимулирует «широкую дискуссию», используя весомые аргументы.

Ранее член международной группы специалистов под руководством ВОЗ, специалист по болезням животных Питер Дасзак, побывавший в китайской Ухани, предположил, что изначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии среди летучих мышей, которые в дальнейшем попали на ферму животных.

По его мнению, люди, работающие на таких фермах, могли инфицироваться и привезти вирус либо он прибыл в живых или умерших животных прямо на рынок.

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