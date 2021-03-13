В Колумбии предотвращён теракт на взлётной полосе

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Колумбийская армия сообщила о предотвращении на северо-востоке Колумбии террористического акта, в ходе которого злоумышленники намеревались унитожить взлётную полосу.
В Колумбии предотвращён теракт на взлётной полосе
  • AFP

«Силы Национальной армии в ходе военной операции предотвратили террористическую акцию, которую пытались совершить члены Остаточной организованной вооруженной группы 33 в деревне Куатро Эскинас муниципалитета Теорама», — говорится в сообщении на сайте армии Колумбии.

Отмечается, что террористы хотели взорвать бомбы там, где ранее приземлялся самолёт, доставлявший вакцины от COVID-19.

Сапёрами было установлено, что на подготовленной площадке были заложены два самодельных заряда.

11 февараля венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил на встрече с участниками антиимпериалистического марша, протестующими против недавних санкций в отношении государственной авиакомпании Conviasa, что США и Колумбия стоят за атакой на склад оборудования телекоммуникационных компаний Cantv и Movilnet в штате Карабобо.

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