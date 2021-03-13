В Колумбии предотвращён теракт на взлётной полосе
- AFP
«Силы Национальной армии в ходе военной операции предотвратили террористическую акцию, которую пытались совершить члены Остаточной организованной вооруженной группы 33 в деревне Куатро Эскинас муниципалитета Теорама», — говорится в сообщении на сайте армии Колумбии.
Отмечается, что террористы хотели взорвать бомбы там, где ранее приземлялся самолёт, доставлявший вакцины от COVID-19.
Сапёрами было установлено, что на подготовленной площадке были заложены два самодельных заряда.
11 февараля венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил на встрече с участниками антиимпериалистического марша, протестующими против недавних санкций в отношении государственной авиакомпании Conviasa, что США и Колумбия стоят за атакой на склад оборудования телекоммуникационных компаний Cantv и Movilnet в штате Карабобо.