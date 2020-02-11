Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил на встрече с участниками антиимпериалистического марша, протестующими против недавних санкций в отношении государственной авиакомпании Coviasa, что США и Колумбия стоят за атакой на склад оборудования телекоммуникационных компаний Cantv и Movilnet в штате Карабобо.

Об этом информирует РИА Новости.

«За террористической атакой стоят правые силы под руководством Дональда Трампа и (президента Колумбии. — RT) Ивана Дуке и предатель родины Хуан Гуаидо», — заявил Мадуро.

9 февраля стало известно о взрывах на складе телекоммуникационного оборудования и его полном уничтожении.

В свою очередь компании Cantv и Movilnet подтвердили утрату оборудования, а также свои обязательства по обеспечению телекоммуникаций на территории страны.

Ранее Мадуро заявил, что президент Колумбии заинтересован в том, чтобы не восстанавливать дипломатические отношения между странами.