Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«За террористической атакой стоят правые силы под руководством Дональда Трампа и (президента Колумбии. — RT) Ивана Дуке и предатель родины Хуан Гуаидо», — заявил Мадуро.
9 февраля стало известно о взрывах на складе телекоммуникационного оборудования и его полном уничтожении.
В свою очередь компании Cantv и Movilnet подтвердили утрату оборудования, а также свои обязательства по обеспечению телекоммуникаций на территории страны.
Ранее Мадуро заявил, что президент Колумбии заинтересован в том, чтобы не восстанавливать дипломатические отношения между странами.