Мадуро: лидер Колумбии препятствует восстановлению дипотношений

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что президент Колумбии заинтересован в том, чтобы не восстанавливать дипломатические отношения между странами. Об этом информирует РИА Новости.

«Он (Дуке. — RT) стремится к тому, чтобы не было никаких отношений между странами», — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро заявил о готовности восстановить отношения с Колумбией на уровне консульств.

Колумбия отозвала четырёх консулов из Венесуэлы в феврале 2019 года. Это произошло после того, как Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой и дал сотрудникам посольства Колумбии в Каракасе 24 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.