Мадуро: лидер Колумбии препятствует восстановлению дипотношений

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что президент Колумбии заинтересован в том, чтобы не восстанавливать дипломатические отношения между странами. Об этом информирует РИА Новости.
Мадуро: лидер Колумбии препятствует восстановлению дипотношений
  • Reuters

«Он (Дуке. — RT) стремится к тому, чтобы не было никаких отношений между странами», — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро заявил о готовности восстановить отношения с Колумбией на уровне консульств. 

Колумбия отозвала четырёх консулов из Венесуэлы в феврале 2019 года. Это произошло после того, как Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой и дал сотрудникам посольства Колумбии в Каракасе 24 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить