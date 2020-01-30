Мадуро готов восстановить дипотношения Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности восстановить отношения с Колумбией на уровне консульств. Об этом он сказал во время встречи с представителями лёгкой и текстильной промышленности.

«Я намерен пересмотреть вопрос Колумбии и готов восстановить консульские отношения», — сказал он. Его слова приводит Министерство связи и информатизации страны.

#EnVivo 🔴 | Pdte. @NicolasMaduro: Yo aspiro a que Colombia recapacite y estoy dispuesto a reanudar relaciones consulares

#ProducirPorLaPatriapic.twitter.com/ow0zK1Jwjs — MIPPCI (@Mippcivzla) January 29, 2020

Колумбия отозвала четырёх консулов из Венесуэлы в феврале 2019 года. Это произошло после того, как Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой и дал сотрудникам посольства Колумбии в Каракасе 24 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

В октябре венесуэльский лидер призвал «преодолеть разногласия и поговорить друг с другом».