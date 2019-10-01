Мадуро заявил о готовности восстановить дипотношения с Колумбией
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«Мы обязаны преодолеть разногласия и поговорить друг с другом», — цитирует ТАСС Мадуро.
Венесуэльский лидер отметил, что народы Колумбии и Венесуэлы связывают братские отношения.
«Я был бы первым, кто встал на путь мира», — добавил президент.
10 сентября Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за военной агрессии со стороны Колумбии.
1 сентября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила Колумбию в поддержке терроризма.