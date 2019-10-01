Мадуро заявил о готовности восстановить дипотношения с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности к восстановлению дипломатических отношений с Колумбией.

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«Мы обязаны преодолеть разногласия и поговорить друг с другом», — цитирует ТАСС Мадуро. Венесуэльский лидер отметил, что народы Колумбии и Венесуэлы связывают братские отношения. «Я был бы первым, кто встал на путь мира», — добавил президент. 10 сентября Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за военной агрессии со стороны Колумбии. 1 сентября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила Колумбию в поддержке терроризма.