Мадуро заявил о готовности восстановить дипотношения с Колумбией

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности к восстановлению дипломатических отношений с Колумбией.
Мадуро заявил о готовности восстановить дипотношения с Колумбией
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«Мы обязаны преодолеть разногласия и поговорить друг с другом», — цитирует ТАСС Мадуро.

Венесуэльский лидер отметил, что народы Колумбии и Венесуэлы связывают братские отношения.

«Я был бы первым, кто встал на путь мира», — добавил президент.

10 сентября Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за военной агрессии со стороны Колумбии.

1 сентября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила Колумбию в поддержке терроризма.

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