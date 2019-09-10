Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за военной угрозы Колумбии
Об этом сообщает РИА Новости.
«Как руководитель государства и правительства я принял решение созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы», — сказал глава государства на встрече с членами совета.
10 сентября Венесуэла приступает к военным учениям на границе с Колумбией. Они продлятся до 28 сентября.
Во время учений будут приведены в готовность все системы вооружений.
Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла в ходе военных учений намерена разместить систему противовоздушной обороны на границе с Колумбией.