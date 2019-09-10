Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за военной угрозы Колумбии

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Венесуэльский президент Николас Мадуро созвал Совет по национальной безопасности из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как руководитель государства и правительства я принял решение созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы», — сказал глава государства на встрече с членами совета.

10 сентября Венесуэла приступает к военным учениям на границе с Колумбией. Они продлятся до 28 сентября.

Во время учений будут приведены в готовность все системы вооружений.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла в ходе военных учений намерена разместить систему противовоздушной обороны на границе с Колумбией.

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