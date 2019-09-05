Мадуро намерен разместить ПВО на границе с Колумбией в ходе учений

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Венесуэльский лидер Николас Маудро заявил, что Венесуэла в ходе военных учений намерена разместить систему противовоздушной обороны на границе с Колумбией.

«Я вчера объявил об оранжевой тревоге для всех войск Вооруженных сил… для защиты суверенитета и мира Венесуэлы, и войска уже развёртываются. Теперь мы развернём ракетную систему противовоздушной защиты с 10 по 28 сентября», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе планировал послать наёмников в Венесуэлу с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.

Также сообщалось, что власти Венесуэлы намерены предоставить ООН убедительные доказательства оказания Колумбией помощи террористам.

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