США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на своей территории
- Reuters
«Я внёс Бирму в список временной защиты, чтобы граждане Бирмы <…> могли временно остаться в США», — цитирует РИА Новости заявление Майоркаса.
По его словам, из-за военного переворота народ Мьянмы страдает от гуманитраного кризиса во многих частях страны.
Данный статус поможет гражданам Мьянмы пребывать и работать в США в течение следующих 18 месяцев не опасаясь депортации.
Ранее Соединённые Штаты ввели торговые санкции в отношении Минобороны и Министерства внутренних дел Мьянмы.