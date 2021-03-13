США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на своей территории

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США предоставили временное убежище находящимся на своей территории гражданам Мьянмы, сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на своей территории
  • Reuters

«Я внёс Бирму в список временной защиты, чтобы граждане Бирмы <…> могли временно остаться в США», — цитирует РИА Новости заявление Майоркаса.

По его словам, из-за военного переворота народ Мьянмы страдает от гуманитраного кризиса во многих частях страны.

Данный статус поможет гражданам Мьянмы пребывать и работать в США в течение следующих 18 месяцев не опасаясь депортации.

Ранее Соединённые Штаты ввели торговые санкции в отношении Минобороны и Министерства внутренних дел Мьянмы.

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