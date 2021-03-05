США ввели торговые санкции против Минобороны и МВД Мьянмы
- Reuters
«США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных в отношении мирных протестующих. Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, а также контролируемые военными корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited внесены в чёрный список американского Минторга.
В ведомстве уточнили, что цель решения — ограничить доступность определённых товаров и услуг для военных и сил безопасности Мьянмы.
Ранее в связи с событиями в Мьянме США внесли в санкционные списки двух человек, связанных с военным руководством в стране.