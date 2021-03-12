Во Франции число случаев коронавируса превысило 4 млн

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Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 25 229 человек. Общее число случаев COVID-19 в республике превысило 4 млн.
Во Франции число случаев коронавируса превысило 4 млн
  • Reuters

Об этом сообщает санитарная служба страны.

За сутки скончались 228 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии умерли 90 146 заболевших.

Ранее Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвёртой вакцины от COVID-19, разработанной бельгийской компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.

Во Франции также одобрены вакцина американской компании Moderna, американо-германский препарат Pfizer/BioNTech и разработка британско-шведской AstraZeneca.

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