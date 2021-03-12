Во Франции число случаев коронавируса превысило 4 млн
- Reuters
Об этом сообщает санитарная служба страны.
За сутки скончались 228 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии умерли 90 146 заболевших.
Ранее Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвёртой вакцины от COVID-19, разработанной бельгийской компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.
Во Франции также одобрены вакцина американской компании Moderna, американо-германский препарат Pfizer/BioNTech и разработка британско-шведской AstraZeneca.