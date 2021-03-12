В Греции карантин из-за коронавируса продлили до 22 марта

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Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас заявил, что власти страны продлили карантинные меры, введённые из-за коронавируса, до 22 марта.
В Греции карантин из-за коронавируса продлили до 22 марта
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС. 

По словам Хардалиаса, «из-за сложной эпидемиологической ситуации карантин в Афинах и столичной области Аттика, Салониках, а также в других районах, которые окрашены на карте страны в тёмно-красный цвет, продлевается с 16 марта до 22 марта».

Отмечается, что в этих регионах сохраняются ограничения на выход граждан из дома и их передвижения между городскими районами.

Ранее кризисный штаб при правительстве Сербии принял решение ввести двухдневный локдаун на выходные в стране из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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