Сербия вводит локдаун на выходные из-за ситуации с COVID-19

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Кризисный штаб при правительстве Сербии принял решение ввести двухдневный локдаун на выходные в стране из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сербия вводит локдаун на выходные из-за ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Кризисный штаб принял решение, что в следующие выходные все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все мероприятия, запланированные на выходные, отменены», — заявил представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

Уточняется, что правительство страны утвердило предложенные меры. Они вступят в силу с позднего вечера 12 марта и будут действовать до утра 15 марта.

Ранее министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, что сербская сторона рассчитывает, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнётся в стране до 20 мая.

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